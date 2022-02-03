ГБР закрыло производство, инициированное адвокатами Тарпана против прокуроров: доказательств виновности нет

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Территориальное управление Государственного бюро расследований закрыло уголовное производство против прокуроров Романа Тилика и Александра Чечитко, которое было инициировано адвокатами Руслана Тарпана, экс-депутата, которого подозревают в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее постановление суда.

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“Материалами уголовного производства установлено, что решение о закрытии уголовного производства следователем принято на основании полного исследования всех фактических обстоятельств уголовного производства. В соответствии с требованиями уголовного процессуального закона, исследовав обстоятельства, на которые ссылается заявитель, следователь обоснованно пришел к выводу об отсутствии достаточных объективных данных, которые могли бы свидетельствовать о наличии в действиях прокуроров Одесской областной прокуратуры ЛИЦО_5 и ЛИЦО_4 состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в документе.

Напомним

Ранее адвокаты экс-депутата неоднократно пытались отвести прокуроров (Романа Тилика и Александра Чечитко - ред.), которые занимались делом “Глубоководного выпуска”. Однако суд не находил оснований для отвода. Более того, судьи констатировали, что защитники Тарпана “злоупотребляют" своими правами во время судебных слушаний.

Кроме того, адвокаты Тарпана с целью давления на прокуроров в производстве и их исключения из дела "Глубоководного выпуска" сами же инициировали против обвинителей уголовное производство. Зарегистрировать его им удалось только через суд. Именно этот "аргумент" они и использовали для своих ходатайств об "отводах". Таким образом, в частности, затягивали процесс избрания меры пресечения Тарпану.

Роман Тилик и Александр Чечитко в прошлом году добились заочного ареста Тарпана, как главного подозреваемого в хищении сотен миллионов гривен на проекте "Глубоководный выпуск". Отныне Тарпану грозит экстрадиция в Украину. В прокуратуре отмечают- начнут этот процесс сразу после рассмотрения апелляционной жалобы, которую подала сторона защиты Руслана Тарпана на решение суда относительно его заочного ареста.