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Украина и Турция подписали ряд соглашений, среди них - ЗСТ и строительство завода Bayraktar

Украина и Турция подписали ряд соглашений, среди них - ЗСТ и строительство завода Bayraktar

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украина и Турция в рамках визита в Киев турецкого президента Реджепа Эрдогана подписали ряд двусторонних соглашений. Среди них - соглашение о свободной торговле, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Премьер-министр Украины денис Шмигаль и министр торговли Турецкой Республики Мехмед Муш подписывают соглашение о свободной торговле между правительством Украины и Правительством Турецкой Республики”, — объявил диктор.

Детали

Также министр обороны Украины Алексей Резников подписал со своим турецким коллегой рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий.

Ранее глава оборонного ведомства сообщил, что одним из примеров наполнения этого соглашения будет строительство завода Bayraktar.

В целом Украина и Турция сегодня должны подписать 12 межгосударственных соглашений.

Напомним

Кабинет министров на заседании в преддверии одобрил проект соглашения о свободной торговле между правительством Украины и правительством Турецкой Республики.

Основа сделки — это обнуление Турцией пошлин на 10 337 товарных позиций, еще на 1 348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшение пошлин.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, документы
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