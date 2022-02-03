Турция планирует открыть два Генконсульства в Украине

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Турция намерена открыть два Генеральных консульства в Украине. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент УНН.

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“Мы приветствуем намерение турецкой стороны усилить свое дипломатическое присутствие (в Украине) и открыть Генеральные консульства в Харькове и во Львове. Мы также повышаем статус консульского учреждения в Анталии до генерального консульства", - сказал Президент.

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Ранее сегодня Украина и Турция в рамках визита в Киев турецкого президента Реджепа Эрдогана подписали ряд двусторонних соглашений. Среди них-соглашение о свободной торговле.

Контекст

3 февраля в Киев с официальным визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган.

В 15:25 запланирована встреча Президента Украины и президента Турецкой Республики с представителями СМИ. Встреча проходит в Мариинском дворце.



Как писал УНН, Украина и Турция сегодня подписали рамочное соглашение в сфере высоких военных технологий. Одним из примеров наполнения этой сделки будет строительство завода Bayraktar.