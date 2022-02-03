Основная тема - Украина: канцлер ФРГ Шольц совершит визиты в Киев и Москву 14-15 февраля

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 февраля отправится в Киев, а на день позже посетит Москву. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщило Ведомство по печати и информации федерального правительства Германии, передает УНН.

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Накануне Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по кризису вокруг Украины. Эта встреча уже "запланирована и вскоре произойдет", сказал он.

По словам канцлера, в связи с наращиванием численности российских войск на границе с Украиной необходимо послать двойной сигнал.

"Ситуация очень серьезная", - подчеркнул он, добавив, что России дали понять, что она дорого заплатит в случае нарушения территориальной целостности Украины.

"И этот сигнал был понят", - заявил глава правительства ФРГ.

В то же время необходимо использовать все каналы связи, чтобы избежать военной эскалации, сказал Шольц, напомнив о переговорах в "нормандском формате" с участием России, Украины, Франции и Германии, которые, по его мнению, удалось "вновь наполнить жизнью".

Добавим

На следующей неделе, 7 февраля, состоится встреча Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что ее основными темами станут политика в сфере защиты климата, пандемия коронавируса и конфликт вокруг Украины.