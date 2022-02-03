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"Евровидение 2022": назвали имя первого члена жюри Нацотбора

"Евровидение 2022": назвали имя первого члена жюри Нацотбора

Тина Кароль

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Первым членом жюри Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение 2022" стала певица Тина Кароль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Детали

Как отметили, имена других членов жюри, которые будут сидеть за судейским столом рядом с Тиной Кароль, объявят совсем скоро.

Добавим

В 2006 году в Афинах Тина Кароль с песней Show me your love представляла Украину на Евровидении, где заняла седьмое место.

Певица уже была членом жюри национального отбора в 2020 году.

За свою 19-летнюю музыкальную карьеру народная артистка имеет более 20 музыкальных и телевизионных премий.

Напомним

Финал нацотбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30. Его можно будет посмотреть в прямом эфире на общественном телеканале UA: ПЕРВЫЙ.

24 января объявили финалистов Нацотбора на европейский песенный конкурс, одного из них позже дисквалифицировали.

Источник: УНН
Теги: Евровидение
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