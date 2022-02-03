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Великобритания одобрила пятую вакцину от COVID-19

Великобритания одобрила пятую вакцину от COVID-19

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В четверг Великобритания одобрила двухдозовую вакцину Novavax против COVID-19 для использования у взрослых, что стало пятой одобренной прививкой от коронавируса на фоне быстрого распространения варианта Omicron, передает УНН.

Детали

Вакцина Nuvaxovid была одобрена для использования у британцев в возрасте от 18 лет, поскольку она соответствовала необходимым стандартам безопасности, качества и эффективности, сообщает Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) в Великобритании в заявлении.

Британское одобрение пришло через несколько дней после того, как производитель лекарств подал заявку на получение разрешения на вакцину в США.

Британские власти и Novavax не назвали сроки для первых поставок вакцины. В 2020 году они договорились о поставке 60 миллионов доз, а также согласились сотрудничать в последних стадиях испытаний для вакцины в стране.

В июне было обнаружено, что вакцина Novavax эффективна на 90% в США против различных вариантов, включая Delta, тогда как ранние данные декабря также свидетельствуют о том, что она будет работать против варианта Omicron.

Добавим

Вакцина на основе белка Novavax использует технологию, отличную от утвержденных на данный момент вакцин. Вакцины на основе белков используются в течение многих лет для предотвращения заболеваний, включая гепатит В.

Вакцины AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson уже одобрены для использования в стране.

Соединенное Королевство сейчас занимает седьмое место в мире по общему числу случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, вакцина, Коронавирус
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