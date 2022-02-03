Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,39 0,0696  EUR: 32,14 0,2544 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону - Рубан
Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону - Рубан
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8850

Польша выдвинула кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира-2022

Польша выдвинула кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира-2022

Мустафа Джемилев

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева на соискание Нобелевской премии мира 2022 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на QIRIM.News.

Детали

Так, Джемилев был номинирован на премию мира вице-спикером нижней палаты польского парламента (сейма) Малгожатой Госевской.

В частности, среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года - британский исследователь природы Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кава и Папа Римский Франциск.

Дополнение

В декабре 2020 года член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов в декабре 2020 года обратился к Администрации Президента Украины с ходатайством о выдвижении Джемилева на соискание Нобелевской премии мира. Лидер крымскотатарского народа был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мустафа Джемилев, Нобелевская премия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.