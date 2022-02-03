Польша выдвинула кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира-2022

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева на соискание Нобелевской премии мира 2022 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на QIRIM.News.

Детали

Так, Джемилев был номинирован на премию мира вице-спикером нижней палаты польского парламента (сейма) Малгожатой Госевской.

В частности, среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года - британский исследователь природы Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кава и Папа Римский Франциск.

Дополнение

В декабре 2020 года член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов в декабре 2020 года обратился к Администрации Президента Украины с ходатайством о выдвижении Джемилева на соискание Нобелевской премии мира. Лидер крымскотатарского народа был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах.