Зимний шторм в США нарушил движение транспорта и привел к отмене тысяч авиарейсов

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Мощный зимний шторм накрыл Средний Запад и Юг США. Сильный снег и лед кое-где превратили дороги в каток. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.

Детали

По состоянию на утро четверга было отменено более 4000 рейсов - самый большой день отмены рейсов за год. Больше всего пострадали города Даллас, Чикаго и Остин.

Снег уже засыпал Чикаго и Сент-Луис. Губернаторы штатов Иллинойса, Миссури, Оклахомы и Кентукки объявили чрезвычайное положение.

"В четверг ожидается сильный снегопад от Сент-Луиса до Индианаполиса и Кливленда. Прогнозируется, что в Индиане и Огайо выпадет от 15 до 30 см снега. Арканзас, Теннесси и Кентукки покроет толстый слой льда", - говорится в сообщении метеорологов.

В штате Техас власти призвали жителей оставаться дома, поскольку на дорогах накапливается лед и снег. Международный аэропорт Даллас Форт-Уэрт остановил работу как минимум до 12 часов дня по восточному времени.

Более 129 000 домохозяйств остались без электричества в Техасе, Арканзасе и Теннесси.

По прогнозам, снег также распространится на западную Пенсильванию, штат Нью-Йорк и север Новой Англии. Нагромождение льда ожидается в Пенсильвании, долине Гудзона и на юго-востоке Новой Англии, где возможны отключения электроэнергии.

"Ледяной дождь и понижение температуры могут привести к сильному обледенению дорог в Бостоне и районе Нью-Йорка", - предупреждают синоптики.

Холодные температуры установились в некоторых штатах. Так, жители Канзаса зафиксировали температуру около 26 градусов по Цельсию ниже нуля.