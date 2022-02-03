Убытки могли достичь 10 млн грн: таможенники "закрыли глаза" на махинации во время импорта "скорых"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Украине задокументировали масштабную коррупционную схему должностных лиц на таможенном посту "Житомир". По предварительным оценкам, государственному бюджету мог быть нанесен ущерб более чем на 10 млн гривен, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Установлено, что киевская компания-импортер для минимизации таможенных пошлин и платежей при оформлении в несколько раз занизила стоимость 26 скорых с медицинским оборудованием. Вместо рыночной стоимости в среднем 15 тыс. евро дельцы задекларировали авто по цене 2,5-5 тыс. евро. Таможенники "закрыли глаза" на несоответствие в документации.

Из-за отсутствия реальных покупателей дельцы воспользовались опцией хранения нерастаможенных авто в течение 12 месяцев в режиме “таможенный склад”. Через год, при содействии должностных лиц, злоумышленники имитировали так называемый реэкспорт автомобилей, которые на самом деле не покидали территории таможенного склада. Это позволило незаконно продлить бесплатный срок хранения авто и не платить таможенные сборы.

После разоблачения сделки правоохранители провели 8 обысков в офисе коммерческой структуры, в служебных помещениях Житомирской таможни и по местам проживания должностных лиц.

Изъято:

Компьютеры с первичными документами и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

таможенные и налоговые документы и другие материальные доказательства организации незаконной схемы.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве, начатом следователями ГБР по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Устанавливаются все лица причастные к противоправной деятельности. Решается вопрос о наложении ареста на автомобили.