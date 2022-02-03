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В Москве на территории Богоявленского собора вспыхнул пожар

В Москве на территории Богоявленского собора вспыхнул пожар

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Москве, произошел пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Об этом пишет УНН со ссылкой на Mash.

Детали

Отмечается, что возгорание началось в отдельно стоящей двухэтажной трапезной на Спартаковской улице, из окон идет чёрный дым.

На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним

По меньшей мере 19 человек погибли при пожаре в караоке-баре в Индонезии.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары
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