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3 февраля 2022, 19:59 • Юлия Якимова • 8280
В Москве на территории Богоявленского собора вспыхнул пожар
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Москве, произошел пожар на территории Богоявленского кафедрального собора в Елохове. Об этом пишет УНН со ссылкой на Mash.
Детали
Отмечается, что возгорание началось в отдельно стоящей двухэтажной трапезной на Спартаковской улице, из окон идет чёрный дым.
На месте работают спасательные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним
По меньшей мере 19 человек погибли при пожаре в караоке-баре в Индонезии.
Источник: УНН
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