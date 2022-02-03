В Херсонской области мальчик и девочка провалились под лед

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В городе Олешки, Херсонской области, двое дететй - мальчик и девочка провалились под лед. Как сообщили в ГСЧС, девочка состоялась лишь сильным испугом, а вот 7-летний мальчик находился без признаков жизни, передает УНН.

Детали

Как сообщили спасатели, 3 февраля в 14:42 поступило сообщение о том, что на набережной на тонком льду провалились двое детей.

Спасатели через несколько минут прибыли на место происшествия. Девочка и мальчик уже находились на берегу, их из ледяной воды достали неравнодушные граждане. Девочка отделалась лишь сильным испугом, а вот 7-летний мальчик находился без признаков жизни.

Спасатели начали оказывать пострадавшему домедицинскую помощь - непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока мальчик не пришел в сознание.

По приезду медицинской бригады пострадавшего транспортировали в карету скорой помощи. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Олешковской райбольницы.

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