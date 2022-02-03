Глава МИД Польши Рау на следующей неделе посетит Украину

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Украину на следующей неделе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Polskie Radio.

Детали

Так, по словам представителя МИД Лукаша Ясины, польский министр на следующей неделе прилетит в Киев и посетит Донбасс.

Через неделю, 15 февраля, запланирован короткий визит главы польской дипломатии в Москву. Сейчас подтверждена встреча министра Збигнева Рау с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина отметил, что польский дипломат летит в Москву как представитель страны, которая возглавляет ОБСЕ, в связи с ситуацией на востоке Украины и возможным вторжением России.

“Министр Рау едет туда прежде всего как председатель организации безопасности и сотрудничества в Европе, что следует особо подчеркнуть, поскольку некоторые журналисты могут иметь определенную склонность к созданию теорий, связанных с прорывом в польско-российских отношениях. Министр едет туда не для какого-то прорыва, а для председательства в ОБСЕ и переговоров с российской стороной”, - подчеркнул Лукаш Ясина.

Сейчас глава польской дипломатии Збигнев Рау находится с визитом в США. Во время встреч с главой американской дипломатии Энтони Блинкеном и конгрессменами министр Рау будет рассказывать о ситуации на украинско-российской границе и связанной с этим угрозе безопасности всей Европы.

Напомним

Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине. Варшава отправит легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.