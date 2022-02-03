Олимпиада-2022: в первый день за награды будут соревноваться четверо украинцев

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Завтра, 4 февраля, в первый день соревнований на ХХІ зимних Олимпийских играх на старт выйдут четверо представителей Украины, передает УНН со ссылкой на НОК. ️

Детали

Фигурное катание (командное первенство)

05:35 - Танцы на льду (ритм-танец): Александра Назарова и Максим Никитин

07:15 - Спортивные пары (короткая программа): София Голиченко и Артем Даренский

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Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Отметим, что в последние годы между Китаем и несколькими западными странами возросла напряженность из-за ряда дипломатических вопросов.

В частности, отношения осложнились из-за беспокойства состоянием китайской теннисистки Пэн Шуай, которую не видели на публике несколько недель после того, как она обвинила бывшего вицепремьера КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

180 правозащитных организаций и представителей меньшинств, проживающих в КНР, обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Дипломатический бойкот предусматривает отказ официальных лиц от поездки на Игры. Как отмечали, спортсменов это не касается.

Первыми бойкот объявили США. Впоследствии присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Словакия.