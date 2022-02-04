Подробности разговора Владимира Зеленского и Эмануэля Макрона

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Емануэль Макрон обсудили ряд новых вопросов в телефонном режиме. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter, пишет УНН.

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“Продолжили диалог с @EmmanuelMacron по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия”, — говорится в заметке Президента Украины.

Ранее Эмануэль Макрон заявлял, что его “приоритетом” в этих дискуссиях будет “найти политические условия для выхода из кризиса” и “деэскалация” напряженности из-за накопления российских войск вокруг Украины.

Продолжили диалог с@EmmanuelMacronпо противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия.pic.twitter.com/MEnvxrPIhv &Mdash; Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa)February 3, 2022

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На Следующей неделе глав дипломатий Франции и ФРГ прибудут в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.