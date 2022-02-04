Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,27 -0,1175  EUR: 31,92 -0,2221 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону - Рубан
Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону - Рубан
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10680

Подробности разговора Владимира Зеленского и Эмануэля Макрона

Подробности разговора Владимира Зеленского и Эмануэля Макрона

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Емануэль Макрон обсудили ряд новых вопросов в телефонном режиме. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Продолжили диалог с @EmmanuelMacron по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия”, — говорится в заметке Президента Украины.

Ранее Эмануэль Макрон заявлял, что его “приоритетом” в этих дискуссиях будет “найти политические условия для выхода из кризиса” и “деэскалация” напряженности из-за накопления российских войск вокруг Украины.

Добавим

На Следующей неделе глав дипломатий Франции и ФРГ прибудут в Киев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: УНН
Теги: Франция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.