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Никто не знает, что будет дальше: эксперт рассказал о том, как повлияла угроза вторжения в Украину на туризм
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Макрон посетит Украину 8 февраля

Макрон посетит Украину 8 февраля

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале следующей недели посетит Украину и Россию. Об этом сообщают западные СМИ в пятницу со ссылкой на Елисейский дворец, пишет УНН.

Детали

Макрон, как сообщается, посетит Россию в понедельник, 7 февраля, и Украину - во вторник, 8 февраля.

Ранее

Накануне президент Французской Республики провел телефонную беседу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также перед этим - с российским президентом Владимиром Путиным.

Отметим также, что на следующей неделе планируется визит в Украину глав МИД Франции и Германии в рамках усилий по урегулированию в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон
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