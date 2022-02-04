Макрон посетит Украину 8 февраля

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в начале следующей недели посетит Украину и Россию. Об этом сообщают западные СМИ в пятницу со ссылкой на Елисейский дворец, пишет УНН.

Детали

Макрон, как сообщается, посетит Россию в понедельник, 7 февраля, и Украину - во вторник, 8 февраля.

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Накануне президент Французской Республики провел телефонную беседу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также перед этим - с российским президентом Владимиром Путиным.

Отметим также, что на следующей неделе планируется визит в Украину глав МИД Франции и Германии в рамках усилий по урегулированию в "нормандском формате".