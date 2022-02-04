Данилов: сосед из ЕС заблокировал вступление Украины в Кибер-НАТО

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Одна из стран Европейского союза заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Право на власть", пишет УНН.

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“Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. Мы летом прошлого года подали туда все документы, прошли все соответствующие проверки. Там, как в НАТО, консенсусом принимается решение. Так вот одна из европейских стран нам отказала в участии в этом уважаемом институте”, — сказал Данилов.

Детали

Он отметил, что решение эта европейская страна принимала несмотря на то, что в Украине восьмой год идет война с Российской Федерацией, идут постоянные нападения в киберпространстве.

“Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали“, - заявил Данилов, назвав это государство ”партнером в кавычках".

Дополнение

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дія" также "лежал".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширится якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, указывали в СБУ и Минцифре.