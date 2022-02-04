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Эрдоган заявил, что Зеленский согласен на встречу с Путиным в Турции

Эрдоган заявил, что Зеленский согласен на встречу с Путиным в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган сообщил, что довел до сведения Владимира Зеленского готовность Турции к вкладу в снижение напряженности между Украиной и РФ.

Цитата:

“Зеленский сказал мне: как только вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда, куда вы скажете”, — рассказал турецкий лидер.

Детали

По словам президента Турции, в случае, если после встречи с Путиным российская сторона одобрит идею турецкого посредничества, Анкара будет готова сделать посильный вклад в процесс диалога между Москвой и Киевом.

"Я придаю особую значимость встрече с президентом России. Предстоит согласовать дату визита российского лидера после Олимпиады в Пекине. Надеюсь, что встреча Зеленского и Путина состоится и станет шансом для всего региона. Анкара готова также предоставить площадку для технических обсуждений шагов по снижению эскалации в регионе”, — подчеркнул Эрдоган.

Что было ранее

Во время визита в Киев накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредническую роль Турции в переговорах с Россией.

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы “уладить разногласия”. Калин объяснил предложение тем, что Турция одновременно является “дружественной страной как России, так и Украины” и членом НАТО.

Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.

По данным Reuters, Турция также обсуждает возможность проведения в Стамбуле следующего заседания Минской группы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский
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