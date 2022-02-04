Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию в поддержку Украины

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сегодня Верхняя палата польского парламента приняла резолюцию о политической и финансовой поддержке Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gazeta Prawna.

Детали

За принятие резолюции проголосовали все 92 сенатора.

"Сегодня, когда Украина столкнулась со смертельной угрозой — угрозой очередного вторжения — особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживала нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши. Свободная Украина - одна из гарантов безопасности Польши", - говорится в резолюции.

Сенат отметил, что поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставку стране оружия и участии солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных.

"Россия собрала на границах Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией, что может привести к вспышке крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны", — добавили сенаторы.

Сенат Республики Польша также уверен, что диалог с Россией возможен, однако он не может происходить в ситуации военного шантажа, что подрывает принцип неприкосновенности границ в Европе.

"Условием этого диалога является отвод российских войск от украинской границы", — подчеркнули в резолюции.

Напомним

Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине. Варшава направит легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.