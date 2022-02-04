Стало известно, чем займется Столтенберг после отставки с поста Генсека НАТО

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после отставки с поста возглавит Центробанк Норвегии. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны, пишет УНН.

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"Йенс Столтенберг сегодня назначен главой и управляющим исполнительного совета Центробанка Норвегии сроком на шесть лет. Ида Уолден Бач была назначена временным управляющим центрального банка с 1 марта 2022 года до назначения Столтенберга", - сказано в заявлении.

Детали

Ориентировочная дата вступления Столтенберга на пост — 1 декабря, но это будет определено с помощью подписания трудового договора в ближайшее время, сообщили в правительстве.

Как отметили, Столтенберг уйдет с поста генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года.

Нынешний руководитель центрального банка Ойстейн Олсен попросил об отставке со своего поста 1 марта 2022 года.

Заместитель управляющего Ида Уолден Бач была назначена временным управляющим центрального банка до вступления в должность Столтенберга.

Добавим

По данным СМИ, следующим генеральным секретарем НАТО Столтенберга в 2022 году может стать женщина. Так, на должность могут претендовать три политика из Восточной Европы: бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Литвы Даля Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд.



