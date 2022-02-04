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Шольц и Байден на следующей неделе обсудят вопросы Украины, России и Китая

Шольц и Байден на следующей неделе обсудят вопросы Украины, России и Китая

Олаф Шольц

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят российско-украинский конфликт, Китай и “Группу семи” на встрече в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу представитель правительства Германии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам чиновника, Германия и США ведут тесные консультации по разработке списка возможных санкций против России в случае ее вторжения в Украину, а также тесно координируются с Францией по этому вопросу.

Шольц должен встретиться с Байденом в Вашингтоне в понедельник. Источник агентства подтвердил, что канцлер через неделю также будет с визитом в Киеве и Москве.

Ранее

Сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 февраля отправится в Киев, а на день позже посетит Москву.

Накануне Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным относительно “кризиса вокруг Украины”.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Германия
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