Шольц и Байден на следующей неделе обсудят вопросы Украины, России и Китая

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден обсудят российско-украинский конфликт, Китай и “Группу семи” на встрече в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу представитель правительства Германии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам чиновника, Германия и США ведут тесные консультации по разработке списка возможных санкций против России в случае ее вторжения в Украину, а также тесно координируются с Францией по этому вопросу.

Шольц должен встретиться с Байденом в Вашингтоне в понедельник. Источник агентства подтвердил, что канцлер через неделю также будет с визитом в Киеве и Москве.

Ранее

Сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 февраля отправится в Киев, а на день позже посетит Москву.

Накануне Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, что встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным относительно “кризиса вокруг Украины”.