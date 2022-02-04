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Путин "уснул" во время выхода украинской сборной на церемонии открытия Олимпиады-2022

Путин "уснул" во время выхода украинской сборной на церемонии открытия Олимпиады-2022

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин "уснул" во время выхода сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Пекине 4 февраля. Такие кадры показали во время трансляции на канале NBC, которые уже успели разлететься в соцсетях, передает УНН.

Детали

Так во время выхода сборной Украины телеканал показал президента РФ Владимира Путина, который сидел на трибуне и как будто бы "спал".

Также за кадром рассказали о российской агрессии и сто тысяч военных на границе с Украиной. Не обошли вниманием и то, что американские власти грозят санкциями, если Россия что-то сделает.

Добавим, что под конец прохода украинских спортсменов, президент РФ все же "проснулся".

Дополнение

Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 до 13 марта.
Отметим, что в последние годы между Китаем и несколькими западными странами возросла напряженность из-за ряда дипломатических вопросов.

В частности, отношения осложнились из-за беспокойства состоянием китайской теннисистки Пэн Шуай, которую не видели на публике несколько недель после того, как она обвинила бывшего вицепремьера КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии.
180 правозащитных организаций и представителей меньшинств, проживающих в КНР, обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Дипломатический бойкот предполагает отказ официальных лиц от поездки на Игры. Как отмечали, спортсменов это не касается.

Первыми бойкот объявили США. Впоследствии присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Словакия.

Напомним

В первый день соревнований на ХХІ зимних Олимпийских играх на старт выйдут четверо представителей Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Олимпиада-2022
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