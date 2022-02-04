Верховная Рада 14 февраля может провести внеочередное заседание

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 14 февраля. Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуга народа" Юлия Гришина, передает УНН.

Детали

"В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе", - написала Гришина.

По ее словам, в этот самый день "Слуга народа" соберется на фракцию перед сессионной неделей.

Добавим

Народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский на своей странице в Facebook сообщил, что депутаты собирают подписи за проведение внеочередного заседания ВР для рассмотрения проекта относительно увольнения Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

"Поставил подпись за внеочередное заседание Верховной Рады Украины. За отставку Шкарлета!", — написал Лозинский.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявлял, что инициирует внеочередное заседание ВР. Он хочет заслушать руководителей правоохранительных органов по делам против депутатов.

Дополнение

Накануне в СМИ появилось расследование о ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, а также видео якобы с места ДТП. На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами "дай я тихонько в лес пойду", а потом обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку для того, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, у нардепа были признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.



