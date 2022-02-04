Кулеба и Блинкен обсудили шаги для сдерживания России от дальнейшей агрессии

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудили дальнейшие шаги для сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД.

Сообщается, что Госсекретарь проинформировал главу украинской дипломатии об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел.

Цитата

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в воплощении стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выход этой работы на завершающий этап", - говорится в сообщении.

Детали

Также стороны обсудили динамику переговорам в рамках Нормандского формата и выразили надежду, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.

Министр выразил благодарность Госсекретарю и американскому народу за беспрецедентную помощь, которую США оказали и продолжают оказывать Украине для укрепления обороноспособности нашего государства.

"Госсекретарь подтвердил работу администрации Джозефа Байдена по оказанию дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины в условиях негативного влияния рисков безопасности со стороны РФ на ее экономику",- отмечается в сообщении.

Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения. Министр и Госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет упредить воплощение подобных планов в действительность и договорились и в дальнейшем взаимодействовать в этой сфере.

Дополнение

1 февраля, Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заявил о готовности продолжить переговоры по "гарантиям безопасности".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.