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Визит на фоне возможного вторжения РФ: в ОП подтвердили встречу Зеленского и Шольца 14 февраля

Визит на фоне возможного вторжения РФ: в ОП подтвердили встречу Зеленского и Шольца 14 февраля

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца состоятся 14 февраля, передает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

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"14 февраля состоятся переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца, который прибудет в нашу страну с первым официальным визитом", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным ОП, ФРГ является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках Нормандского формата. Визит Федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы.

Как сообщал УНН, канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 февраля отправится в Киев, а на день позже посетит Москву.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Офис президента Украины
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