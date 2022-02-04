В Киеве Родину-мать подсветили сине-желтыми цветами

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве Родину-мать подсветили цветами государственного флага в знак единения украинской нации. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.

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“Родина-мать будто облачилась в желто-голубое платье. Самый высокий монумент Украины подсветили цветами Государственного флага в знак единения нашей нации, для защиты украинской земли”, — написал Ткаченко.

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Он подчеркнул, что украинцы умеют объединяться ради мира.

“И мы благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг — символ нашей независимости и несокрушимости”, — отметил Ткаченко.

Он добавил, что подсвечивать монумент “Родина-мать” в знак объединения украинцев будут сегодня до 24:00.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.