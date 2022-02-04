США передали украинским пограничникам 40 грузовиков

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Соединенные Штаты передали Государственной пограничной службе Украины 40 полноприводных грузовиков Mitsubishi на фоне обострения российской агрессии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство США в Украине.

Цитата

“Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в её усилиях по укреплению мира и безопасности. 4 Февраля 2022 года отдел технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) Посольства США в Киеве передал Государственной пограничной службе Украины сорок полноприводных грузовиков Mitsubishi. Эта техника является частью пакета неотложной помощи ГНСУ в размере 20 миллионов долларов США, и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что эти внедорожники будут использоваться сотрудниками ГПС для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов. Неотложная помощь, оказанная INL для ГНСУ, также содержит другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.

Дополнение

На Этой неделе в Украину прибыло сразу несколько американских грузовых самолетов с вооружением, которое США предоставило Украине.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счёт приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, состоявшаяся в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, по словам Москвы, закончилась “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.