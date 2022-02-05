"Любая искра" в напряженной ситуации опасна: в Кремле ответили на публикацию Bloomberg о вторжении России в Украину

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Кремле отреагировали на ошибочную публикацию Bloomberg о вторжении России в Украину, заявив, что это не было провокацией, но "любая искра" в напряженной ситуации опасна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

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“Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц”, — заявио представитель Кремля.

Детали

По его словам, данное сообщение американского информагентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада.

Песков отметил, что это иллюстрация того, какие последствия может иметь “атмосфера чрезвычайной напряженности, сложившейся из-за агрессивных действий европейцев”.

Что было ранее

Сегодня утром сайт финансовых новостей Bloomberg случайно сообщил, что Россия вторглась в Украину с заголовком на своей домашней странице “Прямой эфир: Россия вторгается в Украину”.

Представитель Bloomberg News заявил, что ведомство готовит заголовки для многих сценариев, и один из этих заголовков был случайно опубликован сегодня около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на веб-сайте.