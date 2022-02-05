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Эрдоган заявил, что болен коронавирусом штамма Omicron

Эрдоган заявил, что болен коронавирусом штамма Omicron

Реджеп Тайип Эрдоган

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга заразились коронавирусом варианта Omicron. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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"Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант "омикрон". Болезнь переносится легко", - написал он.

Добавим

3 февраля Эрдоган находился с официальным визитом в Киеве.

В этот же день глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что повторно заразился коронавирусом. Он отметил, что следующая неделя будет очень важной, поэтому он “сделает все возможное и пройдет максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги”.

Источник: УНН
Теги: Турция, Коронавирус
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