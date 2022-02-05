Зеленский обсудил с председателем Евросовета деэскалацию конфликта с РФ

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой стороны обсудили угрозу со стороны России и пути деэскалации конфликта. Об этом в своем Twitter сообщил глава государства, передает УНН.

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"Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен ЕС за неизменную поддержку", - написал Зеленский об итогах разговора с Мишелем.

Добавим

Европейская комиссия разрабатывает пакет санкций против РФ в случае нападения на Украину. Но возникает вопрос, Как определить "атаку" - достаточно ли кибер - и гибридных атак для запуска.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в случае эскалации вокруг Украины санкции Евросоюза против России будет направлено против сферы высоких технологий.

Она также сообщила, что ни один из вариантов реагирования на возможное вторжение России в Украину не отвергают, в частности отсоединение РФ от международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT и санкции против газопровода "Северный поток - 2".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия поставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.