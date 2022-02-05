Прилетела уже восьмая птица: в Киев из США доставили еще 86 тонн вооружения

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня в Киев прибыла уже 8-я птица, которая привезла 86 тонн груза с боеприпасами из США. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

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"8-я птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов! Дальше будет", - написал министр.

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Ожидается, что таких рейсов будет 45.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы"безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.