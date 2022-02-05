Не только Бербок: Киев ждет новый дипломатический десант - совместный визит глав МИД Чехии, Австрии и Словакии

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок 7-8 февраля совершат совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Как сообщили в МИД, первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата имеет целью продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Дмитрий Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, внедрение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление безопасного взаимодействия, поддержание экономической и финансовой стабильности нашего государства.

Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией по безопасности в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

8 февраля в 11:55 Дмитрий Кулеба, Ян Липавский, Александр Шалленберг и Иван Корчек проведут совместную пресконференцию.

Ранее

Федеральная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7-8 февраля осуществит второй визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.