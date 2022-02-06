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Глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана

Глава МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана

Милош Земан

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что слова президента Чехии Милоша Земана о нецелесообразности отправки военнослужащих НАТО в Украину, очередной попыткой нанести вред украинско-чешским отношениям, передает УНН.

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"Очередная попытка президента Земана нанести вред украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей. С нетерпением жду в Украине Яна Липовского. Он представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия РФ против Украины", - говорится в сообщении.

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Ранее в воскресенье президент Чехии в интервью телеканалу CNN Prima News выступил против отправки военнослужащих НАТО в Украину, поскольку страна не является частью альянса.

Земан считает, что пока отношения между РФ и Украиной являются словесной войной с обеих сторон.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Чехия, Украина, Земан, Дмитрий Кулеба
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