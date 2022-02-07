Макрон позвонил Байдену: говорили об Украине

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Стороны подтвердили свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Белого дома.

Детали

Макрон и Байден договорились, что их команды будут находиться на связи по этому вопросу и будут “продолжать консультации с союзниками и партнерами, в частности с Украиной”.

Добавим

7 февраля Макрон совершит официальный визит в Россию, а на следующий день, 8 февраля, президент Франции прибудет в Украину.

Ранее

Накануне президент Французской Республики провел телефонную беседу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а также перед этим — с российским президентом Владимиром Путиным.