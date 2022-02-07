В Коста-Рике прошли президентские выборы

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Коста-Рике, 6 февраля, проходили президентские выборы. В этот же день костариканцы выбирали 57 парламентариев. Проголосовать за одного из более 20 кандидатов в президенты могли 3,5 млн избирателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что нынешний президент страны Карлос Альварадо не выдвигал на выборах свою кандидатуру, поскольку местная Конституция запрещает выборы главы государства или правительства дважды подряд. Если ни один из кандидатов не наберет не менее 40% голосов, в апреле состоится второй тур.

Напомним

Премьер-министра Перу отправили в отставку через три дня после назначения.