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Никто не знает, что будет дальше: эксперт рассказал о том, как повлияла угроза вторжения в Украину на туризм
Никто не знает, что будет дальше: эксперт рассказал о том, как повлияла угроза вторжения в Украину на туризм
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Вторжение России в Украину будет стоить очень дорого — Шольц

Вторжение России в Украину будет стоить очень дорого — Шольц

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение России в Украину “будет стоить очень дорого”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

По его словам, Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать Украине на угрозу, которая исходит от России.

Цитата

“Наш строгий ответ гласит, что если они (россияне — ред.) Вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации”, — заявил он.

Добавим

Сегодня, 7 февраля, Шольц едет в Вашингтон, а 14-15 февраля посетит с визитом Киев и Москву.

Напомним

Премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Германия
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