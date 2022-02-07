Вторжение России в Украину будет стоить очень дорого — Шольц

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение России в Украину “будет стоить очень дорого”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

По его словам, Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать Украине на угрозу, которая исходит от России.

Цитата

“Наш строгий ответ гласит, что если они (россияне — ред.) Вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации”, — заявил он.

Добавим

Сегодня, 7 февраля, Шольц едет в Вашингтон, а 14-15 февраля посетит с визитом Киев и Москву.

Напомним

Премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации в Украине.