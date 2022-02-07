Вторжение России в Украину будет стоить очень дорого — Шольц
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение России в Украину “будет стоить очень дорого”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.
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По его словам, Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать Украине на угрозу, которая исходит от России.
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“Наш строгий ответ гласит, что если они (россияне — ред.) Вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации”, — заявил он.
Добавим
Сегодня, 7 февраля, Шольц едет в Вашингтон, а 14-15 февраля посетит с визитом Киев и Москву.
Напомним
Премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем о ситуации в Украине.