Канцлер ФРГ Шольц видит прогресс в разрешении конфликта вокруг Украины

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заметил в конфликте вокруг Украины "растущее улучшение ситуации". Об этом он заявил телеканалу ARD в воскресенье, 6 февраля, накануне первого визита в США на посту главы правительства ФРГ, пишет УНН.

Детали

По его словам, несмотря на то, что взаимные обвинения остаются в центре переговоров России и стран Запада, сторонам удалось продвинуться вперед.

Можно видеть "растущее улучшение ситуации", сказал ARD Шольц, слова которого цитируют немецкие СМИ.

Шольц добавил, что он "лично немного гордится" достигнутым прогрессом.

Сегодня, 7 февраля, Шольц едет в Вашингтон, а 14-15 февраля посетит с визитом Киев и Москву.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.