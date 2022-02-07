Глава МИД Австрии перед визитом в Киев: суверенитет Украины - это вопрос нашей безопасности

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Руководители внешнеполитических ведомств Германии, Чехии, Австрии и Словакии 7 и 8 февраля посетят Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Перед визитом министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что суверенитет Украины - это вопрос безопасности всей центральной Европы, пишет УНН.

Цитата:

"Совместная поездка министров иностранных дел Славковского фрмата в Украину. Посылаем сильный сигнал центральноевропейской солидарности с украинским народом. Ведь суверенитет Украины — это вопрос нашей собственной безопасности", - написал министр в своем Twitter.

Детали

Министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок 7-8 февраля совершат совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По данным МИД Украины, первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковського формата имеет целью продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации.

Также 7-8 февраля федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осуществит второй визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Отмечается, что министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией с безопасностью в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.