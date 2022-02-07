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"Дезинформация нас не разделит": МИД Польши развеивает мифы о сотрудничестве с Украиной

"Дезинформация нас не разделит": МИД Польши развеивает мифы о сотрудничестве с Украиной

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Искажения истории и дезинформация призваны создать разногласия и напряженность в отношениях между Польшей и Украиной, указали в Министерстве иностранных дел Польши в Twitter, где привели примеры соответствующей дезинформации, пишет УНН.

Цитата:

“Дезинформация про Польшу и Украину:

  • Польша и Украина используют ревизионистскую историю, чтобы отомстить России;
  • Украина и Польша были большими победителями Второй мировой войны;
  • Польша имеет "имперские амбиции“ и выдвигает территориальные претензии к Украине”, — поделились мифами в польском МИД.

Как отметили дипломаты, искажение истории и дезинформация “призваны создать разногласия и напряженность в отношениях между Польшей и Украиной”.

Детали

При этом в польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в частности, что в современном мире нет места для сфер влияния.

"Дезинформация нас не разделит", - добавили в МИД Польши.

Дополнение

Как писал УНН, во вторник, 8 февраля, в Берлине в формате Веймарского треугольника президент Анджей Дуда встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Темой переговоров будет Украина.

Также ожидается, что глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Польша
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