"Дезинформация нас не разделит": МИД Польши развеивает мифы о сотрудничестве с Украиной

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Искажения истории и дезинформация призваны создать разногласия и напряженность в отношениях между Польшей и Украиной, указали в Министерстве иностранных дел Польши в Twitter, где привели примеры соответствующей дезинформации, пишет УНН.

“Дезинформация про Польшу и Украину:

Как отметили дипломаты, искажение истории и дезинформация “призваны создать разногласия и напряженность в отношениях между Польшей и Украиной”.

При этом в польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в частности, что в современном мире нет места для сфер влияния.

"Дезинформация нас не разделит", - добавили в МИД Польши.

Как писал УНН, во вторник, 8 февраля, в Берлине в формате Веймарского треугольника президент Анджей Дуда встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Темой переговоров будет Украина.

Также ожидается, что глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Украину.

The distortion of history and disinformation are intended to create divisions and tensions in relations between Poland and Ukraine.



Disinformation will not divide us!

#StandWithUkrainepic.twitter.com/PFvsC79kt1