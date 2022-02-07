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Впервые за 24 года: завтра в Киеве будет находиться президент Франции

Впервые за 24 года: завтра в Киеве будет находиться президент Франции

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года, заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Завтра в Киеве будет находиться президент Франции Эммануэль Макрон, с которым проведет переговоры президент Украины Владимир Зеленский. Это будет первый визит французского лидера в Украину за 24 года. Вместе с ним будет мой коллега Жан-Ив Ле Дриан”, — сказал министр.

Детали

С его слов, сегодня в Украине одновременно находятся главы МИД четырех европейских стран.

"Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской", - отметил Кулеба.

Завтра он проведет с ними переговоры в Киеве.

Кроме того, Кулеба сообщил, что через несколько часов в Украину прибудет его немецкая коллега Анналена Бербок, которая завтра также посетит Донбасс.

Ранее

Во Франции сообщали, что Макрон посетит Украину 8 февраля.

Источник: УНН
Теги: МИД, Франция, Украина, Дмитрий Кулеба
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