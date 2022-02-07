Не потеряли надежду: вопрос поставки оружия в Украину поднимут сегодня с ФРГ, завтра - с Францией

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Представители Украины будут поднимать тему предоставления ей оборонительного вооружения на переговорах с главой МИД Германии и во время визита президента Франции. Об этом во время брифинга в понедельник сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Цитата:

“Если бы я потерял надежду по этому или по любому другому вопросу, то, наверное, я бы не делал свою работу. Потому что зачем что-то делать, если ты в это не веришь. Всегда надо заниматься только тем, во что ты действительно веришь и в чем убежден. Поэтому, да, вопрос военных поставок в Украину из Германии или из третьих стран или международных организаций, которые нуждаются в разрешении Германии, будет в повестке дня моих переговоров сегодня, как и ряд других вопросов”, — сообщил министр.

Детали

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Министр отметил, что в определенных моментах Украина и Германия имеют очень хороший уровень сотрудничества, и Киев за это благодарен Берлину, однако есть и проблемные вопросы, и над ними надо дополнительно работать совместно.

“Так же мы будем обсуждать эту тему завтра во время визита президента Макрона. Потому что, когда речь идет об укреплении Украины и украинских Вооруженных Сил, не может быть стран-исключений, с которыми мы эту тему не затрагиваем”, — заявил дипломат.

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Контекст

Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие. В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.