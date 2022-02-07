Гольдарб: новый социализм — это мерило жизни не по минимуму, а по максимуму

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Максимум здоровья, максимум долголетия, максимум благоденствия — вот как охарактеризовал новый социализм лидер украинских “левых” Максим Гольдарб.

Новый социализм — это отсутствие бедности, бесплатная медицина и образование и мир в Украине, подчеркнул лидер политической силы.

Максим Гольдарб рассказал, какой, по его мнению, станет Украина при новом социализме. Он уверен, что это будет государство с высокими социальными стандартами.

“Новый социализм — это отсутствие бедности. Новый социализм — это сначала европейские зарплаты и ценности, а уже потом европейские тарифы и налоги, и цены. Новый социализм — это доход семьи, которого хватит не только на еду и коммуналку, но и на отдых, здоровье и развитие детей”, — заявил лидер партии “Союз Левых Сил” (“За новый социализм”).

Экономика станет регулируемой, а цены — стабильными. Для бизнеса установят простые и прозрачные правила, уверяет Гольдарб. В государстве исчезнет безработица и будут обеспечены высокие стандарты безопасности. Украинцы больше не станут бежать за границу в поисках работы и еды, заверил Максим Гольдарб.

“Новый социализм — это сначала интересы Украины и украинцев, а уже потом США, Европы, Всемирного банка и МВФ. Новый социализм — это справедливое преследование врагов и вредителей. Вот это новый социализм”, — резюмировал глава СЛС (ЗНС).