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Германия подтвердила намерение передать Украине обещанных 5 тысяч шлемов

Германия подтвердила намерение передать Украине обещанных 5 тысяч шлемов

КИЕВ. 7 января. УНН. Украина получила официальное письмо о намерении Германии передать ей 5000 шлемов. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5000 шлемов, о которых сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Хочу поблагодарить близкого друга Украины Анку Фельдхузен за ее работу! Надеюсь на положительное решение других запросов из Украины и разблокирование закупок через NSPA", - написал министр.

Что было раньше

На прошлой неделе Резников сообщил, что Украина пока не получила официального письменного подтверждения о предоставлении Германией 5 тысяч шлемов. Просьбу о такой помощи правительству Германии передали.

Контекст

В январе министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт объявила, что Германия отправит в Украину 5 тысяч военных защитных касок.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что решение Берлина отправить Украине 5 тысяч военных касок в качестве военной помощи является лишь "каплей в море".

Добавим

Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Германия
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