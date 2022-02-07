Вопрос участия Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности прорабатывается - МИД

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Вопрос участия Президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности прорабатывается. Об этом на брифинге в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“Вопрос участия Президента прорабатывается, и Офис Президента должным образом уведомит об этом, когда решение будет принято”, — сказал министр.

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Как стало известно ранее, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в середине февраля на своем мероприятии более 30 мировых лидеров, среди которых называют Президента Украины Владимира Зеленского.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин, по сообщениям, отказался от участия.

Справка

Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof в баварской столице при соблюдении строгих противоэпидемических мероприятий. Вместо обычного количества участников, превышающего 2 тысячи, сейчас разрешено не более 600. При этом организаторы решили еще сильнее ограничить численность участников, чтобы минимизировать любые риски. Все, кто приедет на конференцию, должны быть вакцинированы от коронавируса и ежедневно сдавать ПЦР-тест.