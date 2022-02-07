Макрон прибыл в Москву и сделал первое заявление: в чудеса не верит

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, пишет УНН.

Детали

О прибытии Макрона в российскую столицу сообщил ряд французских журналистов.

По данным телеканала CGTN, президент Франции по прибытии выразил сдержанный оптимизм в преддверии переговоров, которые коснутся ситуации вокруг украинских границ.

“Я достаточно оптимистичен, но не верю в спонтанные чудеса”, — сказал Макрон журналистам вскоре после приземления в Москве.

Emmanuel Macron arrive à Moscou pic.twitter.com/OVcwgCbaXi — Maxence Lambrecq (@MaxenceLambrecq) February 7, 2022

Добавим

Ранее Макрон заявлял, что считает, что визит в Москву поможет начать деэскалацию ситуации вокруг Украины.



Как подтвердил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, после визита в Москву французский лидер совершит поездку в Киев.