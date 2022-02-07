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Макрон прибыл в Москву и сделал первое заявление: в чудеса не верит

Макрон прибыл в Москву и сделал первое заявление: в чудеса не верит

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, пишет УНН.

Детали

О прибытии Макрона в российскую столицу сообщил ряд французских журналистов.

По данным телеканала CGTN, президент Франции по прибытии выразил сдержанный оптимизм в преддверии переговоров, которые коснутся ситуации вокруг украинских границ.

“Я достаточно оптимистичен, но не верю в спонтанные чудеса”, — сказал Макрон журналистам вскоре после приземления в Москве.

Добавим

Ранее Макрон заявлял, что считает, что визит в Москву поможет начать деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Как подтвердил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, после визита в Москву французский лидер совершит поездку в Киев.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Эммануэль Макрон
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