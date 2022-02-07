Трудности с графиками: встреча главы МИД Германии с Зеленским не состоится - Reuters

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, вопреки опубликованным ранее планам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, пишет УНН.

Детали

Так, по словам источников, вместо встречи с Зеленским у Бербок запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

В качестве причины, по которой встреча не состоится, были названы трудности с графиками.

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Как писал УНН, Бербок начала визит в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида.

По информации пресс-службы МИД, немецкий и украинский министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией по безопасности в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Ранее Кулеба заявил, что во время переговоров с Бербок планирует также поднять тему поставок вооружения в Украину.