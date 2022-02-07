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Людям с инвалидностью разрешат покупать лекарства за "ковидную" тысячу

Людям с инвалидностью разрешат покупать лекарства за "ковидную" тысячу

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На этой неделе правительство примет решение о расширении программы по выплате 1 тысячи гривен для вакцинированных от COVID-19, что позволит, покупать за эти средства лекарства лицам с инвалидностью I и II групп. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время совещания у президента.

Цитата

“На этой неделе правительство примет решение о расширении инициированной Президентом программы "поддержка": кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп", - говорится в заявлении.

Детали

Также, Шмигаль отметил, что в ближайшее время появится возможность тратить ковидную тысячу на коммунальные услуги.

Напомним

Кабинет министров Украины в конце января расширил программу Президента “єПідтримка”. Люди от 60 лет с 24 января могут тратить средства за вакцинацию против COVID-19 на лекарства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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