Главы МИД Украины и Германии обсудили вопросы поставок оружия: “нашли и точки соприкосновения”

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Германии Анналена Бербок обсудили вопросы поставки в Украину обоонного вооружения и “нашли и точки соприкосновения, и проект решения”. Об этом Кулеба заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров, передает корреспондент УНН.

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“Что касается вопроса оружия, то да, конечно, мы об этом говорили. Как мы могли об этом не говорить. Но, очень важно, что сегодня мы, скажу дипломатично: мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать и то, что она намерена сделать для поддержки Украины, конкретно в этой сфере, в сфере обороны и безопасности”, — сказал министр.

" Это был откровенный разговор, у нас действительно здесь позиции отличные. Но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том чтобы искать точки соприкосновения и решения. И я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шаг немецкого правительства", - добавил он.

Контекст

Германия отказалась поставлять Украине оборонительное оружие.



В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.