Украина не ездит на переговоры, чтобы сдавать свои позиции: Кулеба о следующей встрече в "нормандском формате"

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ни на какие переговоры Украина не ездит для того, чтобы сдавать свои позиции или наносить ущерб национальным интересам, и переговоры советников "нормандской четверки" в Берлине не станут исключением из этого правила. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным министром иностранных дел Германии, передает корреспондент УНН.

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"Все те конспирологические теории, слухи, которые сейчас циркулируют в украинском медиа пространстве и нагнетают атмосферу - они не соответствуют действительности. Ни на какие переговоры Украина не ездит для того, чтобы сдавать свои позиции или наносить ущерб национальным интересам. И переговоры в Берлине не станут исключением из этого правила", - сказал министр.

Детали

Со слов Кулебы, несколько недель назад в Париже была "очень непростая встреча", и подготовка встречи в Берлине есть также непростой.

В то же время, говорит министр, Украина и партнеры работают над тем, чтобы "как минимум" после встречи в Берлине переговоры на уровне советников нормандского формата продолжились и была запланирована еще одна встреча.

"Потому что это будет означать, что Россия будет оставаться на дипломатическом треке - а это очень важно само по себе. Как максимум, мы надеемся, что будут выработаны конкретные решения о том, как разблокировать по сути работу трехсторонней контактной группы и сдвинуть ее с места", - добавил он.

Что было раньше

Как писал УНН, на прошлой неделе министр иностранных дел Украины сообщил, что советники лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Германии и Франции — встретятся на следующей неделе. От Украины на встречу должен был поехать Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что ожидает от этой встречи договоренность о встрече лидеров “нормандской четверки”.