Предварительное слушание по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых состоится 18 февраля - адвокат

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Дело о “диверсию на газопроводе” в селе Перевальное, фигурантами которого являются крымскотатарский политик и активист Нариман Джелял и активисты Азиз и Асан Ахтемовы, поступило в производство подконтрольного России Верховного суда Крыма. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По его информации, предварительные слушания назначены на 18 февраля.

"В этом деле силовиками был применен весь спектр “наработок" последних лет. Пытки электричеством, засекреченные свидетели, закрытые судебные процессы, даже по вопросам меры пресечения и множество других мер”, — отметил юрист.

Полозов напомнил, что по обвинению Джелялова и Ахтемовым им грозит до 20 лет лишения свободы. Он уточнил, что никто из них не признает вины “в этом однозначно сфабрикованном уголовном деле”.

Напомним

15 декабря 2021 адвокат Николай Полозов сообщил, что российские силовики завершили предварительное расследование по делу о “диверсии на газопроводе” в селе Перевальное, Нариману Джелялу добавили еще одно обвинение.

25 января Верховный суд Крыма, подконтрольный России, отклонил апелляционную жалобу защиты на арест Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемових. Они остаются в СИЗО как минимум до 23 февраля.

Адвокат Николай Полозов отмечал, что Наримана Джеляла держат “в жесточайшей изоляции от внешнего мира”.

Азиз Ахтемов ранее сообщал, что ему не доставляют все письма. Также он жаловался на условия содержания в СИЗО.