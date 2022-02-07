У Эрдогана заявили, что дата визита Путина в Турцию может определиться в ближайшие дни

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию может стать известна в ближайшие дни. С таким утверждением выступил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин, передает УНН.

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"Предложение нашего президента (Эрдогана) о встрече президентов России и Украины имеет критически важное значение. Украина на него позитивно смотрит, если и Россия даст положительный ответ, то встреча пройдет. Господин Путин посетит Турцию, в ближайшие дни станет известна дата", - считает представитель Эрдогана.

Что было раньше

Во время визита в Киев накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в очередной раз предложил посредническую роль Турции в переговорах с Россией.

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы “уладить разногласия”. Калин объяснил предложение тем, что Турция одновременно является “дружественной страной как России, так и Украины” и членом НАТО.

Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.

По данным Reuters, Турция также обсуждает возможность проведения в Стамбуле следующего заседания Минской группы.